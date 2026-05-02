Метц — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Талалаев назвал «Рубин» точной копией «Балтики» образца осенней части РПЛ

Талалаев назвал «Рубин» точной копией «Балтики» образца осенней части РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о матче с «Рубином» в 28-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступает Ян Бобровский. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
1-й тайм
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Даку – 29'    

«Перед этой игрой у нас стояла задача вернуть уверенность в своих действиях. Уверенность в том, что мы делаем. Можем рассчитывать на то, что уровень в атаке и созидание будут чуть‑чуть повыше. Главным вопросом будет сохранение баланса — как не пропустить. Не хотелось бы пропустить даже один гол. А самое сложное — это забить. В игре с «Акроном» не смогли это реализовать. Сейчас мы играем фактически с «Балтикой» осеннего периода. «Рубин» — точная копия, очень сбалансированный футбол, нет никакой тики‑таки. Мне очень понравилась игра казанцев в последних матчах.

Надо найти компромисс между борьбой и игрой в футбол. Если получится, то будет интересный матч. Не получится — будет противная игра. Сегодня или мы продолжаем сказку, которая называется «бронзовые медали», или просто будем заканчивать сезон», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

