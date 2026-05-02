Талалаев назвал «Рубин» точной копией «Балтики» образца осенней части РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о матче с «Рубином» в 28-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступает Ян Бобровский. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Перед этой игрой у нас стояла задача вернуть уверенность в своих действиях. Уверенность в том, что мы делаем. Можем рассчитывать на то, что уровень в атаке и созидание будут чуть‑чуть повыше. Главным вопросом будет сохранение баланса — как не пропустить. Не хотелось бы пропустить даже один гол. А самое сложное — это забить. В игре с «Акроном» не смогли это реализовать. Сейчас мы играем фактически с «Балтикой» осеннего периода. «Рубин» — точная копия, очень сбалансированный футбол, нет никакой тики‑таки. Мне очень понравилась игра казанцев в последних матчах.

Надо найти компромисс между борьбой и игрой в футбол. Если получится, то будет интересный матч. Не получится — будет противная игра. Сегодня или мы продолжаем сказку, которая называется «бронзовые медали», или просто будем заканчивать сезон», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».