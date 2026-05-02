«Челябинск» обыграл «Нефтехимик» и обошёл команду из Нижнекамска в таблице Первой лиги

Завершился матч 32-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Челябинск» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. Команды играли на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ярослав Хромей. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

В начале встречи счёт открыл полузащитник хозяев Тимофей Комиссаров. На 56-й минуте полузащитник Рамазан Гаджимурадов укрепил преимущество «Челябинска», реализовав 11-метровый удар.

После 32 матчей Первой лиги «Челябинск» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 43 очка. «Нефтехимик» с 42 очками располагается на 10-й строчке.

