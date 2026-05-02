Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челябинск — Нефтехимик, результат матча 2 мая 2026, счет 2:0, 32-й тур Первой лиги 2025/2026

«Челябинск» обыграл «Нефтехимик» и обошёл команду из Нижнекамска в таблице Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 32-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Челябинск» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. Команды играли на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ярослав Хромей. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Россия — Лига Pari . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 15:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Комиссаров – 7'     2:0 Гаджимурадов – 56'    

В начале встречи счёт открыл полузащитник хозяев Тимофей Комиссаров. На 56-й минуте полузащитник Рамазан Гаджимурадов укрепил преимущество «Челябинска», реализовав 11-метровый удар.

После 32 матчей Первой лиги «Челябинск» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 43 очка. «Нефтехимик» с 42 очками располагается на 10-й строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android