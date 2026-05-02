Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсенал — Фулхэм: результат матча 2 мая 2026, счёт 3:0, 35-й тур АПЛ 2025/2026

«Арсенал» разгромил «Фулхэм» и оторвался от «Манчестер Сити» на шесть очков
Комментарии

Завершён матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Арсенал» и «Фулхэм». После финального свистка зафиксирован счёт 3:0 в пользу «канониров». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Джарред Джиллетт (Австралия).

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Дьёкереш – 9'     2:0 Сака – 40'     3:0 Дьёкереш – 45+4'    

Виктор Дьёкереш вывел «канониров» вперёд на девятой минуте, Букайо Сака удвоил преимущество команды на 40-й минуте, а на 45+4-й минуте Дьёкереш оформил дубль.

После этой игры «Арсенал» с 76 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, отрыв от «Манчестер Сити» составляет шесть очков, но у «горожан» есть две игры в запасе. «Фулхэм» с 48 очками находится на 10-м месте.

В следующем туре «канониры» 10 мая на выезде встретятся с «Вест Хэм Юнайтед», «дачники» 9 мая примут «Борнмут».

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Истории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android