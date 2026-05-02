«Арсенал» разгромил «Фулхэм» и оторвался от «Манчестер Сити» на шесть очков

Завершён матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Арсенал» и «Фулхэм». После финального свистка зафиксирован счёт 3:0 в пользу «канониров». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Джарред Джиллетт (Австралия).

Виктор Дьёкереш вывел «канониров» вперёд на девятой минуте, Букайо Сака удвоил преимущество команды на 40-й минуте, а на 45+4-й минуте Дьёкереш оформил дубль.

После этой игры «Арсенал» с 76 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, отрыв от «Манчестер Сити» составляет шесть очков, но у «горожан» есть две игры в запасе. «Фулхэм» с 48 очками находится на 10-м месте.

В следующем туре «канониры» 10 мая на выезде встретятся с «Вест Хэм Юнайтед», «дачники» 9 мая примут «Борнмут».