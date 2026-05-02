«Ипсвич Таун» вернулся в английскую Премьер-лигу спустя сезон

«Ипсвич Таун» занял второе место по итогам нынешнего сезона Чемпионшипа и вышел в английскую Премьер-лигу. Клуб вернулся в высшей дивизион Англии спустя сезон.

После 46 туров Чемпионшипа «синие» набрали 84 очка и расположились на второй строчке. Ближайший преследователь в лице «Миллуолла» заработал 83 очка. Возглавил турнирную таблицу «Ковентри Сити» с 95 очками.

По итогам сезона-2024/2025 в чемпионате Англии «Ипсвич Таун» набрал 22 очка и занял предпоследнее, 19-е место.

За третью путёвку в АПЛ в матчах плей-офф поборются «Миллуолл», «Саутгемптон», «Мидлсбро» и «Халл».

