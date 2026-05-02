Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ипсвич Таун» вернулся в английскую Премьер-лигу спустя сезон

Комментарии

«Ипсвич Таун» занял второе место по итогам нынешнего сезона Чемпионшипа и вышел в английскую Премьер-лигу. Клуб вернулся в высшей дивизион Англии спустя сезон.

После 46 туров Чемпионшипа «синие» набрали 84 очка и расположились на второй строчке. Ближайший преследователь в лице «Миллуолла» заработал 83 очка. Возглавил турнирную таблицу «Ковентри Сити» с 95 очками.

По итогам сезона-2024/2025 в чемпионате Англии «Ипсвич Таун» набрал 22 очка и занял предпоследнее, 19-е место.

За третью путёвку в АПЛ в матчах плей-офф поборются «Миллуолл», «Саутгемптон», «Мидлсбро» и «Халл».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android