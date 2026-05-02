«Вильярреал» со счётом 5:1 разгромил «Леванте» в матче Ла Лиги, Микаутадзе оформил дубль

Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Леванте». Команды играли на стадионе «Керамика» в Вильярреале. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Победу со счётом 5:1 одержали хозяева поля.

На 38-й минуте форвард «Вильярреала» Жорж Микаутадзе открыл счёт в матче. На 51-й минуте полузащитник гостей Карлос Эспи сравнял счёт. На 62-й минуте нападающий Альберто Молейро вновь вывел хозяев поля вперёд. На 68-й минуте Микаутадзе оформил дубль. На 86-й минуте вышедший на замену Тейджон Бьюкенен довёл преимущество «Вильярреала» до крупного. На 90-й минуте нападающий Николя Пепе установил окончательный счёт — 5:1.

«Вильярреал» занимает третье место в чемпионате Испании. У команды 68 набранных очков в 34 матчах. «Леванте» с 33 очками располагается на 19-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги.