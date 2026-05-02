«Гамбург» переиграл «Айнтрахт» в 32-м туре Бундеслиги

Завершён матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли франкфуртский «Айнтрахт» и «Гамбург». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу «горожан». Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена». В качестве главного арбитра матча выступил Дениз Айтекин (Оберасбах).

Джан Узун на 49-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел «орлов» вперёд. Альберт Грёнбек на 51-й минуте сравнял счёт, а на 59-й минуте забил Фабиу Виейра. На 90+12-й минуте у «Айнтрахта» за вторую жёлтую карточку был удалён с поля Расмус Кристенсен.

После этой игры «Айнтрахт» с 43 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Гамбург» с 34 очками находится на 11-м месте.

В следующем туре «орлы» 8 мая на выезде сыграют с дортмундской «Боруссией», «горожане» 10 мая примут «Фрайбург».