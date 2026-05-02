Защитник «Локомотива» Фассон заинтересовал «Комо» и другие клубы Серии А — Calciomercato

Клуб итальянской Серии А «Комо» заинтересован в трансфере защитника московского «Локомотива» Лукаса Фассона. Как сообщает издание Calciomercato.it, бразилец с итальянскими корнями может покинуть московскую команду летом в статусе свободного агента.

По данным источника, клуб Сеска Фабрегаса, а также другие команды чемпионата Италии заинтересованы в бесплатном трансфере игрока, контракт которого с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.

Сообщается, что «Локомотив» предложил Фассону продление контракта, но игрок не спешит подписывать новое соглашение, рассматривая возможность переезда в Европу.