Метц — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Бавария — Хайденхайм: результат матча 2 мая 2026, счёт 3:3, 32-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Бавария» избежала поражения от «Хайденхайма» с последнего места в Бундеслиге
Комментарии

Окончен матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Бавария» и «Хайденхайм». Команды сыграли вничью — 3:3. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра матча выступил Франк Вилленборг (Оснабрюк).

Германия — Бундеслига . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 3
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
0:1 Зивзивадзе – 22'     0:2 Динкчи – 31'     1:2 Горецка – 44'     2:2 Горецка – 57'     2:3 Зивзивадзе – 76'     3:3 Олисе – 90+10'    

Буду Зивзивадзе на 22-й минуте вывел гостей вперёд, Эрен Динкчи на 31-й минуте удвоил преимущество команды. Леон Горецка на 44-й минуте отыграл один мяч «Баварии», а на 57-й минуте он оформил дубль. На 76-й минуте свой второй мяч в этой игре забил Зивзивадзе. На 90+10-й минуте Диант Рамай отметился автоголом.

После этой игры «Бавария» с 83 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Германии, ранее эта команда досрочно выиграла Бундеслигу. «Хайденхайм» с 23 очками находится на 18-м месте.

В следующем туре мюнхенцы 9 мая на выезде встретятся с «Вольфсбургом», «Хайденхайм» 10 мая в гостях сыграет с «Кёльном».

