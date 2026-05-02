Тренер «Боруссии» Ковач высказался об игре «Баварии» и её доминировании в Бундеслиге

Тренер «Боруссии» Ковач высказался об игре «Баварии» и её доминировании в Бундеслиге
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач поделился своими размышлениями о текущем состоянии Бундеслиги и результативности «Баварии» в ней. После 31 тура немецкого чемпионата «Боруссия» располагается на второй строчке с 67 очками, отставание от мюнхенского клуба составляет 15 очков.

«Кто в Бундеслиге, помимо «Баварии», регулярно демонстрирует зрелищный футбол? И стоит ли ставить красоту игры выше результатов? Важно помнить: Бундеслига — не театральная сцена с предсказуемым сценарием, здесь много неожиданностей. Редко какой клуб способен каждую неделю радовать болельщиков четырьмя голами и яркой атакующей игрой. Тем не менее в этом сезоне мы провели ряд действительно запоминающихся матчей.

Возможно, нам чуть не хватает того, чем в полной мере обладает «Бавария»: мощного состава с россыпью звёзд. В текущем сезоне мюнхенцы блестяще совмещают зрелищность с результатами — 113 голов в 31 матче. Это впечатляющий показатель, с которым не могут сравниться даже самые обеспеченные клубы Англии. Следует отдать должное их достижениям без тени зависти», — приводит слова Ковача Goal.

