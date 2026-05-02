Метц — Монако. Прямая трансляция
Байер — РБ Лейпциг: результат матча 2 мая 2026, счёт 4:1, 32-й тур Бундеслиги 2025/2026

Хет-трик Шика помог «Байеру» разгромить «РБ Лейпциг» в 32-м туре Бундеслиги
Завершён матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли леверкузенский «Байер» и «РБ Лейпциг». Победу со счётом 4:1 в этой игре одержали «фармацевты». Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра матча выступил Тобиас Вельц (Висбаден).

Германия — Бундеслига . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
4 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Шик – 25'     2:0 Телла – 45'     3:0 Шик – 76'     3:1 Баумгартнер – 80'     4:1 Шик – 89'    

Патрик Шик на 25-й минуте вывел «фармацевтов» вперёд, Нейтан Телла удвоил преимущество команды на 45-й минуте. На 76-й минуте Шик забил свой второй мяч в этой встрече. Кристоф Баумгартнер на 80-й минуте сократил отставание «быков» в счёте. На 89-й минуте Шик оформил хет-трик.

После этой игры «Байер» с 58 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» с 62 очками находится на третьем месте.

В следующем туре «фармацевты» 9 мая на выезде встретятся со «Штутгартом», «быки» в тот же день примут «Санкт-Паули».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
