Хет-трик Шика помог «Байеру» разгромить «РБ Лейпциг» в 32-м туре Бундеслиги

Завершён матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли леверкузенский «Байер» и «РБ Лейпциг». Победу со счётом 4:1 в этой игре одержали «фармацевты». Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра матча выступил Тобиас Вельц (Висбаден).

Патрик Шик на 25-й минуте вывел «фармацевтов» вперёд, Нейтан Телла удвоил преимущество команды на 45-й минуте. На 76-й минуте Шик забил свой второй мяч в этой встрече. Кристоф Баумгартнер на 80-й минуте сократил отставание «быков» в счёте. На 89-й минуте Шик оформил хет-трик.

После этой игры «Байер» с 58 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» с 62 очками находится на третьем месте.

В следующем туре «фармацевты» 9 мая на выезде встретятся со «Штутгартом», «быки» в тот же день примут «Санкт-Паули».