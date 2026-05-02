Метц — Монако. Прямая трансляция
Вадим Евсеев высказался после поражения махачкалинского «Динамо» от «Ростова»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал результат встречи 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Джапо – 28'     1:1 Агаларов – 60'     1:2 Роналдо – 76'    

— После забитого пенальти сложилось ощущение, что «Динамо» близко к перелому в этой игре. Почему не получилось?
— Не получилось, потому что в первом тайме команды «Динамо» Махачкала не было. Всю ответственность я за это беру на себя. Значит, не донёс или не тот состав выбрали. А во втором тайме мы перестроились и была другая игра, — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

После 28 матчей чемпионата России махачкалинский клуб набрал 24 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Ростов» заработал 30 очков и располагается на 10-й строчке.

«Ростов» избежит даже стыковых матчей? Важнейшая победа в Махачкале
