Определены пары плей-офф за выход в английскую Премьер-лигу

Завершилась регулярная стадия розыгрыша английского Чемпионшипа сезона-2025/2026. По её итогам «Ковентри Сити» и «Ипсвич Таун» напрямую вышли в английскую Премьер-лигу, а в плей-офф за выход в элитный дивизион сыграют «Миллуолл», «Саутгемптон», «Мидлсбро» и «Халл Сити».

Полуфинальные пары данного мини-турнира выглядят следующим образом:

«Халл Сити» — «Миллуолл»;

«Мидлсбро» — «Саутгемптон».

Первые матчи состоятся 8 и 9 мая, а ответные — 11 и 12 мая. Финал плей-офф пройдёт 23 мая.

Ранее английскую Премьер-лигу досрочно покинули «Вулверхэмптон» и «Бёрнли», пополнившие ряды участников следующего розыгрыша Чемпионшипа. Из второго английского дивизиона вылетели «Оксфорд Юнайтед», «Шеффилд Уэнсдей» и «Лестер Сити».