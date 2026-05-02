Метц — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Определены пары плей-офф за выход в английскую Премьер-лигу

Определены пары плей-офф за выход в английскую Премьер-лигу
Завершилась регулярная стадия розыгрыша английского Чемпионшипа сезона-2025/2026. По её итогам «Ковентри Сити» и «Ипсвич Таун» напрямую вышли в английскую Премьер-лигу, а в плей-офф за выход в элитный дивизион сыграют «Миллуолл», «Саутгемптон», «Мидлсбро» и «Халл Сити».

Полуфинальные пары данного мини-турнира выглядят следующим образом:

«Халл Сити» — «Миллуолл»;
«Мидлсбро» — «Саутгемптон».

Первые матчи состоятся 8 и 9 мая, а ответные — 11 и 12 мая. Финал плей-офф пройдёт 23 мая.

Ранее английскую Премьер-лигу досрочно покинули «Вулверхэмптон» и «Бёрнли», пополнившие ряды участников следующего розыгрыша Чемпионшипа. Из второго английского дивизиона вылетели «Оксфорд Юнайтед», «Шеффилд Уэнсдей» и «Лестер Сити».

Материалы по теме
Катастрофа «Лестера» — от чемпионства до третьей лиги за 10 лет! Как клуб уничтожал себя
Катастрофа «Лестера» — от чемпионства до третьей лиги за 10 лет! Как клуб уничтожал себя
