Метц — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Нант — Марсель: результат матча 2 мая 2026, счет 3:0, 32-й тур Лиги 1 2025/2026

«Марсель» крупно проиграл «Нанту» в матче 32-го тура Лиги 1
Завершился матч 32-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Нант» и «Марсель». Игра прошла на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» (Нант, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Жереми Пиньяр. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 3:0.

Франция — Лига 1 . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
3 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Ганаго – 50'     2:0 Кабелла – 54'     3:0 Аблин – 58'    

Счёт в игре открыл полузащитник «Нанта» Игнатиус Ганаго на 50-й минуте. Спустя четыре минуты хавбек Реми Кабелла удвоил преимущество хозяев поля. На 58-й минуте третий мяч в ворота команды из Марселя забил нападающий Маттис Аблин.

«Нант» располагается на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 23 очка в 32 матчах. «Марсель» занимает шестую строчку с 53 набранными очками.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
