«Родина» победила «Черноморец» и возглавила таблицу Первой лиги

Завершился матч 32-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Черноморец» из Новороссийска и московская «Родина». Команды играли на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Матвей Заика. Игра закончилась победой столичного клуба со счётом 3:1.

Первый гол в матче забил нападающий гостей Артём Максименко в начале встречи, на третьей минуте. На 15-й минуте форвард Иван Тимошенко увеличил преимущество «Родины». Во втором тайме, на 63-й минуте, Йорди Рейна сделал счёт разгромным. На 79-й минуте форвард хозяев поля Александр Хубулов ударом с 11-метровой отметки отыграл один мяч.

После 32 матчей Первой лиги «Черноморец» занимает 16-е место в турнирной таблице, команда набрала 29 очков. «Родина» поднялась на первую строчку, заработав 62 очка. На втором месте располагается воронежский «Факел», у которого 61 очко и матч в запасе.