Метц — Монако. Прямая трансляция
Черноморец — Родина, результат матча 2 мая 2026, счет 1:3, 32-й тур Первой лиги 2025/2026

«Родина» победила «Черноморец» и возглавила таблицу Первой лиги
Завершился матч 32-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Черноморец» из Новороссийска и московская «Родина». Команды играли на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Матвей Заика. Игра закончилась победой столичного клуба со счётом 3:1.

Россия — Лига Pari . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
1 : 3
Родина
Москва
0:1 Максименко – 3'     0:2 Тимошенко – 15'     0:3 Рейна – 63'     1:3 Хубулов – 79'    

Первый гол в матче забил нападающий гостей Артём Максименко в начале встречи, на третьей минуте. На 15-й минуте форвард Иван Тимошенко увеличил преимущество «Родины». Во втором тайме, на 63-й минуте, Йорди Рейна сделал счёт разгромным. На 79-й минуте форвард хозяев поля Александр Хубулов ударом с 11-метровой отметки отыграл один мяч.

После 32 матчей Первой лиги «Черноморец» занимает 16-е место в турнирной таблице, команда набрала 29 очков. «Родина» поднялась на первую строчку, заработав 62 очка. На втором месте располагается воронежский «Факел», у которого 61 очко и матч в запасе.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
