Метц — Монако. Прямая трансляция
Футбол Новости

Лион — Арсенал, результат матча 2 мая 2026, счет 3:1, ответный матч 1/2 финала женской Лиги чемпионов 2025/2026

«Лион» обыграл «Арсенал» и вышел в финал женской Лиги чемпионов
Завершён ответный матч 1/2 финала женской Лиги чемпионов, в котором играли «Лион» и лондонский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Групама» в Лионе. Игра закончилась победой хозяек поля со счётом 3:1.

Лига Чемпионов (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
02 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Лион (ж)
Франция
Окончен
3 : 1
Арсенал Л (ж)
Борхэмвуд, Англия
1:0 Ренар – 21'     2:0 Дьяни – 36'     2:1 Руссо – 76'     3:1 Бранд – 86'    

Счёт в матче открыла Венди Ренар. Футболистка «Лиона» отличилась на 21-й минуте, реализовав пенальти. На 36-й минуте нападающая Кадидьяту Дьяни увеличил преимущество хозяев поля. Во втором тайме, на 76-й минуте, Алессия Руссо отыграла один мяч для «Арсенала». В конце встречи на 86-й минуте полузащитница Юле Бранд забила гол и обеспечила своей команде победу в двухматчевом противостоянии.

В первой матче команд «Арсенал» обыграл «Лион» со счётом 2:1. Таким образом, французский клуб вышел в финал женской Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Барселона» – «Бавария». Встреча испанской и немецкой команд состоится завтра, 3 мая.

Топ женщин-тренеров в мужских командах. Эта уже провела первый матч в Бундеслиге
