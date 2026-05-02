В «Ростове» высказались о вероятном сохранении места в РПЛ

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров полагает, что после матча 28-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:1) у жёлто-синих появилась уверенность в сохранении места в высшем дивизионе без участия в стыковых играх.

— Команда победила в каком‑то плане за счёт характера. Мужской характер проявили в трудную минуту. Ребята просто молодцы.

— Это первая победа за пять матчей. Оказывало ли это давление на команду?

— От нас, от руководства точно никакого давления не было. Мы всячески поддерживали команду. Ни одного слова упрёка в адрес игроков и тренерского штаба не было.

— Появилась дополнительная уверенность теперь, что до стыков дело не дойдёт?

— Именно так. Думаю, те два злосчастных матча, которые мы проиграли (с «Сочи» в 25‑м и с «Оренбургом» в 27‑м турах. — Прим. «Чемпионата») — это стечение обстоятельств. Были некоторые объективные нюансы, которые повлияли на эти две игры.

— Сейчас можно сказать, что эти две встречи дали дополнительный заряд на этот матч?

— Знаете, на ошибках учатся. Жаль, что мы на своих ошибках стали учиться. Команда у нас мастеровитая, но, к сожалению, сами себя загнали в угол. Но здесь проявили все бойцовские качества сполна, — приводит слова Гончарова «Матч ТВ».