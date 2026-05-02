Федорищев: в «Крыльях» есть устойчивая система управления, проблем нет

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о системе управления «Крыльями Советов».

«В «Крыльях» есть устойчивая система управления. Есть совет директоров, есть тренер, директор команды. Роли распределены. Из того, что мы знаем, нет никакой проблемы в управлении. Касаемо того, что руководство болеет и любит команду и это приносит какой-то вред, не знаю, как может по-настоящему искреннее переживание и уважение приносить вред. Такого нет.

У «Крыльев» полностью обеспечен бюджет на этот сезон, который заканчивается. У руководства команды есть понимание, как будет обеспечен следующий сезон. Долг, который не отдавался компании «Ростех», был возвращён в полном объёме. Поэтому в финансовой устойчивости команды нет ни одного препятствия», — сказал Федорищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 28 матчей чемпионата России самарская команда набрала 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. В следующем туре «Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом» 10 мая.