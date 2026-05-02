Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Валенсией» в матче 34-го тура Ла Лиги

Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги между «Валенсией» и мадридским «Атлетико». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Мунуэра Монтеро. Победу со счётом 2:0 одержала команда гостей.

На 74-й минуте форвард «Атлетико» Икер Луке открыл счёт в матче. Второй мяч в ворота клуба из Валенсии забил Мигель Льоренте на 82-й минуте.

«Валенсия» занимает 11-е место в чемпионате Испании. У команды 39 набранных очков в 34 матчах. «Атлетико» с 63 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

В следующем туре чемпионата Испании «Валенсия» сыграет на выезде с «Атлетиком» из Бильбао 10 мая, а мадридский «Атлетико» примет на домашнем стадионе «Сельту» 9 мая.