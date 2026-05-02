Метц — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Валенсия — Атлетико Мадрид, результат матча 2 мая 2026, счет 0:2, 34-й тур Ла Лиги 2025/2026

Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Валенсией» в матче 34-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги между «Валенсией» и мадридским «Атлетико». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Мунуэра Монтеро. Победу со счётом 2:0 одержала команда гостей.

Испания — Примера . 34-й тур
02 мая 2026, суббота. 17:15 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Луке – 74'     0:2 Llorente – 82'    

На 74-й минуте форвард «Атлетико» Икер Луке открыл счёт в матче. Второй мяч в ворота клуба из Валенсии забил Мигель Льоренте на 82-й минуте.

«Валенсия» занимает 11-е место в чемпионате Испании. У команды 39 набранных очков в 34 матчах. «Атлетико» с 63 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

В следующем туре чемпионата Испании «Валенсия» сыграет на выезде с «Атлетиком» из Бильбао 10 мая, а мадридский «Атлетико» примет на домашнем стадионе «Сельту» 9 мая.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
