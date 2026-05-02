Метц — Монако. Прямая трансляция
Болельщики «Реала» раскритиковали Мбаппе за отпуск с актрисой в Италии — Le Parisien

Болельщики «Реала» выразили недовольство поведением нападающего Килиана Мбаппе, который провёл отпуск в Италии с актрисой Эстер Экспосито в разгар сезона, сообщает Le Parisien.

1 мая итальянский телеканал показал кадры пары из ресторана в Кальяри. Фанаты мадридцев возмущены тем, что игрок проводит время на Сардинии, в то время как ему необходимо восстанавливаться после травмы. По информации источника, Мбаппе, скорее всего, не сыграет в «эль класико» с «Барселоной» 10 мая.

В социальных сетях поклонники команды называют поведение футболиста недопустимым и утверждают, что ему «наплевать на клуб». Они призывают капитана сборной Франции сосредоточиться на лечении повреждения и быть более сдержанным в своих публичных действиях, особенно на фоне неудачных результатов команды.

Форвард получил травму подколенного сухожилия левой ноги 24 апреля 2026 года во время матча чемпионата Испании с «Бетисом». Информация о романе Мбаппе и Эстер Экспосито, ставшей известной благодаря роли в испанском сериале «Элита», появилась в марте текущего года.

Материалы по теме
В «Реале» разочарованы лидерскими качествами Мбаппе — COPE
