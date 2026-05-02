«Балтика» — «Рубин»: Мирлинд Даку покинул поле на носилках на 78-й минуте

В эти минуты идёт матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются калининградская «Балтика» и казанский «Рубин». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступает Ян Бобровский. Счёт в матче 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий гостей Мирлинд Даку покинул поле на носилках на 78-й минуте.

Ранее счёт в матче открыл Мирлинд Даку на 30-й минуте. Во втором тайме, на 76-й минуте, защитник калининградцев Элдар Чивич получил красную карточку.

«Балтика» занимает пятое место в чемпионате России. Калининградцы набрали 46 очков в 27 матчах. Отставание от идущего третьим «Локомотива» при игре в запасе составляет четыре очка. «Рубин» с 39 очками располагается на седьмой строчке.