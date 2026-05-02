«Балтика» проиграла «Рубину» и не смогла сократить отставание от «Локомотива» в РПЛ

Завершился матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались калининградская «Балтика» и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 1:0.

Счёт в матче открыл нападающий гостей Мирлинд Даку на 30-й минуте. Во втором тайме, на 76-й минуте, защитник калининградцев Элдар Чивич получил красную карточку. На 78-й минуте Мирлинд Даку покинул поле на носилках.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионате России. Калининградцы набрали 46 очков в 28 матчах. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет четыре очка. «Рубин» с 42 очками располагается на седьмой строчке.