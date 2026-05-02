Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Чернова отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к игроку

Комментарии

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова, отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к игроку. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Мы ещё не встречались с руководством «Локомотива». Но после выходных запланирована встреча со спортивным директором. Как понимаю, обсудим и возможность перехода Никиты в клуб. Интерес к нему от других клубов есть.

Никита — квалифицированный игрок, который на поле показывает свою состоятельность. По окончании чемпионата он будет свободным агентом. Несколько клубов проявляют предметный интерес», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android