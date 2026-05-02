Агент Чернова отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к игроку

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова, отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к игроку. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Мы ещё не встречались с руководством «Локомотива». Но после выходных запланирована встреча со спортивным директором. Как понимаю, обсудим и возможность перехода Никиты в клуб. Интерес к нему от других клубов есть.

Никита — квалифицированный игрок, который на поле показывает свою состоятельность. По окончании чемпионата он будет свободным агентом. Несколько клубов проявляют предметный интерес», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.