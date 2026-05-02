Метц — Монако. Прямая трансляция
ЦСКА может возглавить экс-тренер молодёжки «Барселоны» — Моретто

Московский ЦСКА рассматривает экс-тренера молодёжки «Барселоны» Гарсию Пимьенту в качестве одного из главных кандидатов на замену Фабио Челестини. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в социальной сети Х.

Пимьента занимал должность тренера молодёжной команды каталонского клуба с 2006 по 2021 год. После ухода из «Барселоны» Пимьента возглавлял «Лас-Пальмас» и «Севилью», которая уволила специалиста 13 апреля 2025 года после серии из четырёх поражений подряд.

На данный момент ЦСКА тренирует Фабио Челестини, который возглавил команду в июне 2025 года. Контракт со специалистом был подписан на два года с возможностью продления ещё на один год.

После 27 матчей Мир Российской Премьер-Лиги армейцы располагаются на шестой строчке турнирной таблицы с 45 очками.

