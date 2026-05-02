Тренер «Зенита» Семак: на неделе у Кондакова были небольшие мышечные проблемы

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак перед матчем 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА высказался о нынешнем состоянии полузащитника Даниила Кондакова. Встреча состоится сегодня, 2 мая.

— Кондаков в прошлом туре впервые вышел в старте в РПЛ. Когда вы поняли, что сегодня он не будет у вас в стартовом составе?

— Ещё на неделе у него были небольшие мышечные проблемы. Поэтому вопрос не стоял, кто будет сегодня в стартовом составе. Он может выйти и помочь команде. В прошлой игре было видно, что в концовке матча он эмоционально и функционально подсел. У нас есть свежий Глушенков, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».