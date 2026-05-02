«Балтика» не смогла выиграть в шестом матче РПЛ подряд

«Балтика» уступила казанскому «Рубину» со счётом 0:1 в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым калининградская команда не смогла победить в шестом матче РПЛ подряд.

Ранее подопечные Андрея Талалаева уступили «Акрону» (0:1) и сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), «Краснодаром» (2:2), «Пари НН» (2:2) и махачкалинским «Динамо» (2:2).

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Калининградцы набрали 46 очков в 28 матчах. Отставание от идущего третьим московского «Локомотива» составляет четыре очка. «Рубин», в активе которого 42 очка, располагается на седьмой строчке.