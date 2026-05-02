«Балтика» не смогла выиграть в шестом матче РПЛ подряд
Поделиться
«Балтика» уступила казанскому «Рубину» со счётом 0:1 в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым калининградская команда не смогла победить в шестом матче РПЛ подряд.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Даку – 29'
Удаления: Чивич – 77' / нет
Ранее подопечные Андрея Талалаева уступили «Акрону» (0:1) и сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), «Краснодаром» (2:2), «Пари НН» (2:2) и махачкалинским «Динамо» (2:2).
«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Калининградцы набрали 46 очков в 28 матчах. Отставание от идущего третьим московского «Локомотива» составляет четыре очка. «Рубин», в активе которого 42 очка, располагается на седьмой строчке.
Комментарии
- 2 мая 2026
-
20:21
-
20:19
-
20:13
-
20:11
-
19:59
-
19:54
-
19:49
-
19:39
-
19:38
-
19:32
-
19:17
-
19:17
-
19:15
-
19:10
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
18:53
-
18:52
-
18:47
-
18:42
-
18:35
-
18:33
-
18:28
-
18:19
-
18:15
-
18:14
-
18:11
-
18:07
-
18:04
-
17:57
-
17:57
-
17:56
-
17:50
-
17:35