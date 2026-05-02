Тренер ЦСКА Челестини: мы всё ещё верим, что можем закончить сезон на пьедестале

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини перед матчем 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» высказался о целях команды в заключительной части текущего розыгрыша чемпионата России. Встреча состоится сегодня, 2 мая.

— Какая турнирная задача у команды в чемпионате?

— Задача у нас важная: мы всё ещё верим, что можем закончить сезон на пьедестале. Видим, что все теряют очки. У нас есть отличная возможность приблизиться к третьему месту.

— В нападении выходят вместе Мусаев и Лусиано.

— Лусиано будет играть по краю. А потом посмотрим по ходу матча. Он хорошо знает эту позицию по «Зениту», — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 59 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».