Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 2 мая

В субботу, 2 мая, состоялись два матча в рамках 32-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги на 2 мая:

«Челябинск» — «Нефтехимик» — 2:0;

«Черноморец» — «Родина» — 1:3.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Родина». В активе столичного клуба 62 набранных очка в 32 матчах. Но второй строчке располагается «Факел», у которого 61 очко в 31 встрече. Третье и четвёртое места занимают «Урал» (58 очков) и «Ротор» (52). В зоне вылета за три тура до конца турнира располагаются «Черноморец» (29), «Чайка» (22) и «Сокол» (19).