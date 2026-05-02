Метц — Монако. Прямая трансляция
20:00 Мск
Сегодня
«Уфа» не смогла вылететь на матч в Хабаровске из-за закрытия воздушного пространства

Комментарии

Пресс-служба «Уфы» сообщила, что футболисты команды не смогли вылететь на матч 32-го тура Лиги Pari со «СКА-Хабаровск». Встреча должна пройти в воскресенье, 3 мая, на стадионе имени В.И. Ленина в Хабаровске.

Россия — Лига Pari . 32-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Не начался
Уфа
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В связи с задержкой рейса Уфа – Новосибирск, превышающей 4 часа, по причине введения режима «ковёр» и закрытия воздушного пространства на территории республики Башкортостан, а также невылета самолета и отсутствия возможности пересадки в аэропорту Новосибирска для дальнейшего следования в Хабаровск, билеты на рейс были аннулированы.

На данный момент команда остаётся в Уфе и будет ожидать решения руководства ФНЛ и РФС», – сообщает телеграм-канал «Уфы».

«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 31 очко за 31 матч. «СКА-Хабаровск» располагается на 14-й строчке, заработав 35 очков.

Материалы по теме
Две отставки, новое мем-интервью Скоропупова, «Кубань» ждёт технарь. Главное в ФНЛ
Две отставки, новое мем-интервью Скоропупова, «Кубань» ждёт технарь. Главное в ФНЛ
