ЦСКА — «Зенит»: Дивеев сравнял счёт на 30-й минуте

В эти минуты идёт матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играют ЦСКА и «Зенит». Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступает Инал Танашев. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 30-й минуте Игорь Дивеев сравнял счёт. Ранее, на пятой минуте, Иван Обляков реализовал пенальти и вывел москвичей вперёд.

На данный момент ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 59 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».