«Особенное время, по которому я буду скучать». Горецка — о выступлении за «Баварию»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка ответил, какое впечатление на него произвёл мюнхенский клуб. Летом хавбек покинет баварцев.

«Со стороны трудно представить, насколько гостеприимна эта раздевалка. Это меня больше всего удивило. Да, здесь невероятно высокая конкуренция и высокие требования, но в то же время у меня появилось ощущение безопасности с первого же дня. В «Баварии» я почувствовал себя как дома, завёл новых друзей. Возможность бороться за самые престижные трофеи в футболе в такой тёплой атмосфере – это особенное сочетание. Это было замечательное, насыщенное и особенное время, по которому я, безусловно, буду скучать», — приводит слова Горецки официальный сайт мюнхенцев.