Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Лорьян, результат матча 2 мая 2026, счет 2:2, 32-й тур Лиги 1 2025/2026

«ПСЖ» не смог одолеть «Лорьян» в матче 32-го тура Лиги 1, Сафонов был вне заявки
Комментарии

Завершился матч 32-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Лорьян». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра выступил Бастьен Дешепи. Матч завершился вничью — 2:2.

Франция — Лига 1 . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 2
Лорьян
Лорьян
1:0 Мбайе – 6'     1:1 Пажи – 12'     2:1 Заир-Эмери – 62'     2:2 Тосин – 78'    

На шестой минуте нападающий парижан Ибрагим Мбайе открыл счёт. Спустя шесть минут полузащитник «Лорьяна» Пабло Пажи сравнял счёт в матче. На 62-й минуте хавбек Уоррен Заир-Эмери вывел парижскую команду вперёд. Форвард гостей Айегун Тосин сравнял счёт на 78-й минуте. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не был внесён в заявку на матч.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан 70 набранных очков в 31 матче. «Лорьян» с 42 очками в 32 встречах находится на девятой строчке.

Материалы по теме
Истории
«ПСЖ» — в двух голах от рекорда «Барселоны» по забитым мячам в одном сезоне ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android