Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Рубина»

Андрей Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Рубина»
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Даку – 29'    
Удаления: Чивич – 77' / нет

— С мотивацией вопросов нет. По отдаче, по желанию претензий нет. Есть вопросы по тому, что нужно переиграть соперника. Что не получилось. Опять один удар в первом тайме по нашим воротам и один гол. Не такой большой ресурс впереди у нас, чтобы что‑то поменять. Вопросы есть к нападающим, они должны играть чуть более нагло.

«Рубин» сыграл так, как мы играли осенью. Один момент, один гол, а дальше додушили спокойно. Остаётся только поздравить соперника. Не просто так они набирают очки по весне. Качество игроков многое определяет. Нам не хватает качества впереди.

— Почему заменили Максима Петрова в перерыве?
— Он выходил на игру с микротравмой, на обезболивающих.

Считаю, что мы недоработали всем тренерским штабом. За пару минут до удаления Чивича мы готовили замену, потому что было понятно, что он не готов на всю игру. Надо было принять решение на три минуты пораньше, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Калининградцы набрали 46 очков в 28 матчах. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет четыре очка. «Рубин» с 42 очками располагается на седьмой строчке.

«Балтика» продлила печальную серию в РПЛ. Ход Талалаева с кепкой опять не сработал. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android