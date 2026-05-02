Андрей Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Рубина»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:1).

— С мотивацией вопросов нет. По отдаче, по желанию претензий нет. Есть вопросы по тому, что нужно переиграть соперника. Что не получилось. Опять один удар в первом тайме по нашим воротам и один гол. Не такой большой ресурс впереди у нас, чтобы что‑то поменять. Вопросы есть к нападающим, они должны играть чуть более нагло.

«Рубин» сыграл так, как мы играли осенью. Один момент, один гол, а дальше додушили спокойно. Остаётся только поздравить соперника. Не просто так они набирают очки по весне. Качество игроков многое определяет. Нам не хватает качества впереди.

— Почему заменили Максима Петрова в перерыве?

— Он выходил на игру с микротравмой, на обезболивающих.

Считаю, что мы недоработали всем тренерским штабом. За пару минут до удаления Чивича мы готовили замену, потому что было понятно, что он не готов на всю игру. Надо было принять решение на три минуты пораньше, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Калининградцы набрали 46 очков в 28 матчах. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет четыре очка. «Рубин» с 42 очками располагается на седьмой строчке.