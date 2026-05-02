Метц — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Рубин» продлил беспроигрышную серию до девяти матчей под руководством Артиги

«Рубин» продлил беспроигрышную серию до девяти матчей под руководством Артиги
Казанский «Рубин» продолжил беспроигрышную серию в Мир Российской Премьер-Лиге, достигнув девяти матчей без поражений с главным тренером Франком Артигой. В 28-м туре команда одержала победу со счётом 1:0 в игре с калининградской «Балтикой».

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Даку – 29'    
Удаления: Чивич – 77' / нет

Последний раз казанский клуб терял очки в РПЛ 28 февраля в матче 19-го тура с махачкалинским «Динамо», завершившемся со счётом 1:2. С тех пор у «Рубина» на счету пять побед и четыре ничьих.

Франк Артига стал главным тренером команды 14 января 2026 года. Контракт с ним рассчитан до лета 2027 года. Его предшественник Рашид Рахимов занимал эту должность с апреля 2023 года, но клуб расторг с ним контракт по собственной инициативе.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками после 28 матчей.

Тренер «Рубина» Артига: обратился к Талалаеву с просьбой полить газон
