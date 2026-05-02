ЦСКА — «Зенит»: Соболев забил за сине-бело-голубых на 51-й минуте

Метц — Монако. Прямая трансляция
20:00 Мск
ЦСКА — Зенит: Александр Соболев забил за сине-бело-голубых на 51-й минуте в матче 28-го тура РПЛ 2025/2026

Комментарии

В эти минуты идёт матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играют ЦСКА и «Зенит». Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступает Инал Танашев. На данный момент счёт 2:1 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

На 51-й минуте Александр Соболев забил за сине-бело-голубых. Ранее, на пятой минуте, Иван Обляков реализовал пенальти и вывел москвичей вперёд. На 30-й минуте Игорь Дивеев сравнял счёт.

На данный момент ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 59 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».

Календарь матчей РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
