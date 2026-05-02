Игорь Дивеев не стал праздновать гол в ворота ЦСКА

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев отличился в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча идёт в эти минуты, счёт 1:1. Игрок не стал праздновать гол в ворота бывшего клуба.

Фото: Кадр из трансляции

Дивеев выступал за московский клуб с 2019 по 2025 год, проведя 203 матча и забив 20 мячей. Вместе с армейцами футболист дважды выигрывал Кубок России. Защитник перешёл в стан сине-бело-голубых в январе 2026 года.

ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 59 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».