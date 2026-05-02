Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Дивеев не стал праздновать гол в ворота ЦСКА

Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев отличился в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча идёт в эти минуты, счёт 1:1. Игрок не стал праздновать гол в ворота бывшего клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

Фото: Кадр из трансляции

Дивеев выступал за московский клуб с 2019 по 2025 год, проведя 203 матча и забив 20 мячей. Вместе с армейцами футболист дважды выигрывал Кубок России. Защитник перешёл в стан сине-бело-голубых в январе 2026 года.

ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 59 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android