Полузащитник «Баварии» Горецка ответил, какой период в клубе он запомнил лучше остальных

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка рассказал о наиболее запомнившемся периоде в мюнхенской команде. Летом футболист покинет баварцев.

«В период после паузы, вызванной COVID-19, мы как команда били один рекорд за другим, выиграли Лигу чемпионов и требл – часто, к сожалению, перед пустыми трибунами. Это было действительно обидно. С тех пор это стало для меня стимулом пережить ещё один такой сезон, но вместе с болельщиками. Это также стало причиной, по которой я зимой решил остаться до лета. Я очень хочу повторить 2020 год (речь о победе «Баварии» в Лиге чемпионов. — Прим. «Чемпионата»), только с нашими болельщиками. Это было бы нечто особенное», — приводит слова Горецки официальный сайт мюнхенцев.