Метц — Монако. Прямая трансляция
Нападающий «Локомотива» Комличенко не сыграет до конца сезона из-за травмы колена

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко получил травму связки колена в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1), из-за чего не сыграет до конца нынешнего сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24'     1:1 Карпукас – 54'    

«Нападающий получил травму в матче с «Динамо» и досрочно покинул поле. Обследование подтвердило первоначальный диагноз медицинского штаба команды — повреждение наружной боковой связки колена.

В ближайшее время форвард пройдёт дообследование с целью выработки оптимального плана лечения. Но сезон для него точно завершён. Вернёшься сильнее, Коля! Сил и скорейшего восстановления», – сообщает телеграм-канал «Локомотива».

В оставшихся турах сезона железнодорожники встретятся с «Балтикой» и ЦСКА.

В нынешнем сезоне Комличенко провёл 36 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

