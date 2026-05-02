Метц — Монако. Прямая трансляция
Баринов раскритиковал оборону ЦСКА в перерыве матча с «Зенитом»

Футболист ЦСКА Дмитрий Баринов прокомментировал игру команды в обороне в перерыве матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». На момент написания новости счёт в игре 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга. В первом тайме в составе «Зенита» отличился экс-игрок армейцев Игорь Дивеев. Он забил после углового на 31-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

«Дивеев хорошо играет головой. Мы это разбирали. Не знаю, почему так получилось. У нас в этой зоне стоят два человека под два метра. И мы два раза со стандартов получаем. В первом моменте он не забил, но надо понимать, что будет такая же передача. Нельзя так», — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«А кто сказал, что он вообще лидер?» Павел Яковлев — о Дмитрии Баринове
