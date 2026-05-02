Баринов раскритиковал оборону ЦСКА в перерыве матча с «Зенитом»

Футболист ЦСКА Дмитрий Баринов прокомментировал игру команды в обороне в перерыве матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». На момент написания новости счёт в игре 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга. В первом тайме в составе «Зенита» отличился экс-игрок армейцев Игорь Дивеев. Он забил после углового на 31-й минуте.

«Дивеев хорошо играет головой. Мы это разбирали. Не знаю, почему так получилось. У нас в этой зоне стоят два человека под два метра. И мы два раза со стандартов получаем. В первом моменте он не забил, но надо понимать, что будет такая же передача. Нельзя так», — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».