Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 2 мая

В субботу, 2 мая, состоялись три матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших игр.

Результаты матчей РПЛ 2 мая:

«Динамо» Махачкала — «Ростов» — 1:2;

«Балтика» — «Рубин» — 0:1;

ЦСКА — «Зенит» — 1:3.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает санкт-петербургский «Зенит», набравший 62 очка после 28 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 60 очков в 27 играх. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 50 очками. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (18), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).