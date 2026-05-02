«Зенит» одержал волевую победу в матче с ЦСКА в 28-м туре РПЛ

Окончен матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играли ЦСКА и «Зенит». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступил Инал Танашев.

На пятой минуте Иван Обляков реализовал пенальти и вывел москвичей вперёд. На 30-й минуте Игорь Дивеев сравнял счёт. На 51-й минуте Александр Соболев забил за сине-бело-голубых. На 60-й минуте Луис Энрике забил третий мяч гостей.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».