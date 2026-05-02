Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комо — Наполи, результат матча 2 мая 2026, счет 0:0, 35-й тур Серии А 2025/2026

«Наполи» и «Комо» сыграли вничью в матче 35-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Комо» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Микаэль Фаббри. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Комо
Окончен
0 : 0
Команды не смогли открыть счёт по ходу встречи.

«Комо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 62 набранных очка в 35 встречах. «Наполи» с 70 очками располагается на второй строчке. Лидирует «Интер» (79).

В следующем туре команда Сеска Фабрегаса встретится с «Вероной» 10 мая. На следующий день подопечные Антонио Конте сыграют с «Болоньей».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Интер» реально могут отправить в Серию В?! Разбор судейского скандалища в Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android