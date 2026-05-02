Метц — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Бителло сыграл 100‑й матч за «Динамо» в 28‑м туре РПЛ

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло сыграл 100-й матч за клуб, это была игра 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча прошла 1 мая и завершилась ничейным результатом — 1:1. В этом поединке Бителло записал на свой счёт результативную передачу на гол защитника Николаса Маричаля.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24'     1:1 Карпукас – 54'    

В текущем сезоне Бителло принял участие в 35 матчах за «Динамо» во всех соревнованиях. На его счету шесть забитых мячей и 11 результативных передач. Бразильский футболист подписал контракт с «Динамо» 14 сентября 2023 года, срок которого был рассчитан на пять лет. В сентябре 2025 года он продлил контракт с клубом до 2031 года.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 14 млн.

Материалы по теме
«Динамо» обратилось к болельщикам после ничьей в матче с «Локомотивом»
