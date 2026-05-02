Бителло сыграл 100‑й матч за «Динамо» в 28‑м туре РПЛ

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло сыграл 100-й матч за клуб, это была игра 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча прошла 1 мая и завершилась ничейным результатом — 1:1. В этом поединке Бителло записал на свой счёт результативную передачу на гол защитника Николаса Маричаля.

В текущем сезоне Бителло принял участие в 35 матчах за «Динамо» во всех соревнованиях. На его счету шесть забитых мячей и 11 результативных передач. Бразильский футболист подписал контракт с «Динамо» 14 сентября 2023 года, срок которого был рассчитан на пять лет. В сентябре 2025 года он продлил контракт с клубом до 2031 года.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 14 млн.