Метц — Монако. Прямая трансляция
Алавес — Атлетик Бильбао, результат матча 2 мая 2026, счет 2:4, 34-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Атлетик» из Бильбао одержал волевую победу над «Алавесом», у Нико Уильямса — дубль
Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги между «Алавесом» и «Атлетиком» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Мендисорроса» в Витории. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Кинтеро Гонсалес. Победу со счётом 4:2 одержала команда гостей.

Испания — Примера . 34-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
2 : 4
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Бланко – 8'     1:1 Наварро – 46'     2:1 Теналья – 68'     2:2 Сансет – 74'     2:3 Уильямс – 83'     2:4 Уильямс – 87'    

На восьмой минуте полузащитник «Алавеса» Антонио Бланко открыл счёт в матче. На 45-й минуте после помощи VAR был отменён гол хавбека хозяев поля Алехандро Рего. Счёт в игре на 46-й минуте сравнял нападающий «Атлетика» Роберт Наварро. Защитник Науэль Теналья вывел хозяев поля вперёд на 68-й минуте. Спустя шесть минут хавбек «Атлетика» Ойан Сансет сравнял счёт. На 83-й минуте отличился нападающий Нико Уильямс, через четыре минуты он оформил дубль.

«Алавес» занимает 17-е место в чемпионате Испании. У команды 36 набранных очков в 34 матчах. «Атлетик» с 44 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

В следующем туре чемпионата Испании «Алавес» сыграет на выезде с «Эльче» 9 мая, а «Атлетик» примет на домашнем стадионе «Валенсию» 10 мая.

