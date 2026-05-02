«Атлетик» из Бильбао одержал волевую победу над «Алавесом», у Нико Уильямса — дубль

Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги между «Алавесом» и «Атлетиком» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Мендисорроса» в Витории. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Кинтеро Гонсалес. Победу со счётом 4:2 одержала команда гостей.

На восьмой минуте полузащитник «Алавеса» Антонио Бланко открыл счёт в матче. На 45-й минуте после помощи VAR был отменён гол хавбека хозяев поля Алехандро Рего. Счёт в игре на 46-й минуте сравнял нападающий «Атлетика» Роберт Наварро. Защитник Науэль Теналья вывел хозяев поля вперёд на 68-й минуте. Спустя шесть минут хавбек «Атлетика» Ойан Сансет сравнял счёт. На 83-й минуте отличился нападающий Нико Уильямс, через четыре минуты он оформил дубль.

«Алавес» занимает 17-е место в чемпионате Испании. У команды 36 набранных очков в 34 матчах. «Атлетик» с 44 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

В следующем туре чемпионата Испании «Алавес» сыграет на выезде с «Эльче» 9 мая, а «Атлетик» примет на домашнем стадионе «Валенсию» 10 мая.