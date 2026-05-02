Матч ЦСКА — «Зенит» в 28-м туре РПЛ посетили 25 579 зрителей

Матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Зенитом» посетили 25 579 зрителей. Игра состоялась на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве, победу со счётом 3:1 одержали сине-бело-голубые.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».

В заключительном, 30-м туре ЦСКА примет «Локомотив», а «Зенит» на выезде встретится с «Ростовом», обе игры состоятся 17 мая.