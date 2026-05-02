Матч ЦСКА — «Зенит» в 28-м туре РПЛ посетили 25 579 зрителей
Матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Зенитом» посетили 25 579 зрителей. Игра состоялась на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве, победу со счётом 3:1 одержали сине-бело-голубые.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5' 1:1 Дивеев – 30' 1:2 Соболев – 51' 1:3 Энрике – 60'
После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.
В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».
В заключительном, 30-м туре ЦСКА примет «Локомотив», а «Зенит» на выезде встретится с «Ростовом», обе игры состоятся 17 мая.
