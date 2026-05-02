«Зенит» продлил серию ЦСКА без побед в РПЛ до пяти матчей

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА со счётом 3:1 во встрече 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, сине-бело-голубые продлили серию армейцев без побед в РПЛ до пяти матчей.

Ранее ЦСКА уступил «Сочи» (0:1) и сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), «Ростовом» (1:1) и «Рубином» (0:0).

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».