«Зенит» забил больше одного гола в ворота ЦСКА в гостях впервые с 2021 года

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над ЦСКА в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 3:1. Таким образом, сине-бело-голубые забили более одного гола в гостевом матче с ЦСКА впервые с 2021 года, когда команда выиграла со счётом 2:0. После этого была серия из пяти матчей, в которых «Зенит» не забивали более одного мяча.
Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступил Инал Танашев.
После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.
В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».
