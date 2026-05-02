Ницца — Ланс. Прямая трансляция
«Зенит» забил больше одного гола в ворота ЦСКА в гостях впервые с 2021 года

Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над ЦСКА в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 3:1. Таким образом, сине-бело-голубые забили более одного гола в гостевом матче с ЦСКА впервые с 2021 года, когда команда выиграла со счётом 2:0. После этого была серия из пяти матчей, в которых «Зенит» не забивали более одного мяча.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступил Инал Танашев.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».

