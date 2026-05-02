Метц — Монако. Прямая трансляция
Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал победу над ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

«Игра началась непросто, пенальти. Но переломили игру, забили классные голы, победили справедливо. ЦСКА оставлял пространство, мы не смогли в конце этим воспользоваться, но шансы на это были. Мы сделали то, что должны были сделать. Мы в борьбе за первое место, нам надо побеждать в каждом матче», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».

