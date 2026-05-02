Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал победу над ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1).

«Игра началась непросто, пенальти. Но переломили игру, забили классные голы, победили справедливо. ЦСКА оставлял пространство, мы не смогли в конце этим воспользоваться, но шансы на это были. Мы сделали то, что должны были сделать. Мы в борьбе за первое место, нам надо побеждать в каждом матче», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».