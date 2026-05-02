Метц — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
Гришин: обмен Дивеева на Гонду — ошибка ЦСКА, ни о каких победах не может быть и речи

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы проиграли санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 1:3.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

«Футбол был только от «Зенита». Команда владела преимуществом, мячом. Ну и забили три гола. Этого и ожидали. Перед игрой все говорили, что «Зенит» — фаворит, а у ЦСКА нет шансов. Хотя думал, может, армейцы зацепятся за ничью. «Зенит» был лучше, а победа по делу.

Обмен Дивеева на Лусиано — ошибка для ЦСКА. Глупо спорить. Дивеев забил хороший гол бывшей команде. Он хорошо играет на стандартах. ЦСКА часто забивал на стандартах, когда были Роша и Дивеев. Сейчас их нет, а они делали результат. Получается, что на стандартах не играют и пропускают в обороне. Опять пропустили три! Куда это годится? Если пропускать по два мяча за игру, в атаке должны быть Роналду и Месси с Зиданом. Ни о каких победах не может быть и речи, если в среднем за игру пропускают по два гола», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

