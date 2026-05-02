Гришин: обмен Дивеева на Гонду — ошибка ЦСКА, ни о каких победах не может быть и речи

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы проиграли санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 1:3.

«Футбол был только от «Зенита». Команда владела преимуществом, мячом. Ну и забили три гола. Этого и ожидали. Перед игрой все говорили, что «Зенит» — фаворит, а у ЦСКА нет шансов. Хотя думал, может, армейцы зацепятся за ничью. «Зенит» был лучше, а победа по делу.

Обмен Дивеева на Лусиано — ошибка для ЦСКА. Глупо спорить. Дивеев забил хороший гол бывшей команде. Он хорошо играет на стандартах. ЦСКА часто забивал на стандартах, когда были Роша и Дивеев. Сейчас их нет, а они делали результат. Получается, что на стандартах не играют и пропускают в обороне. Опять пропустили три! Куда это годится? Если пропускать по два мяча за игру, в атаке должны быть Роналду и Месси с Зиданом. Ни о каких победах не может быть и речи, если в среднем за игру пропускают по два гола», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.