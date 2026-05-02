Метц — Монако. Прямая трансляция
Сергей Семак рассказал, за кого будет болеть в матче «Спартак» — ЦСКА

Сергей Семак рассказал, за кого будет болеть в матче «Спартак» — ЦСКА
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, кого он будет поддерживать в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча команд пройдёт в среду, 6 мая.

— За кого будете болеть в матче «Спартак» — ЦСКА? Вы в ЦСКА играли много лет. За них?
— За кого же ещё? За них, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сергей Семак выступал за красно-синих с 1994 по 2004 год.

Ранее «Спартак» выбил «Зенит» из турнира, победив сине-бело-голубых со счётом 0:0 (7:6 пен.). ЦСКА в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов победил самарские «Крылья Советов» (5:2).

