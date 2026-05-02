Александр Медведев отреагировал на победу «Зенита» над ЦСКА

Советник председателя правления петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от матча сине-бело-голубых с ЦСКА (3:1) в 28-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

— Матч отличный. И результатом, и игрой доволен.

— Говорят, футболисты по вам скучают.

— Скучают девочки.

— Как оцениваете свою роль в «Зените»?

— Положительно, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».