Александр Медведев отреагировал на победу «Зенита» над ЦСКА
Поделиться
Советник председателя правления петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от матча сине-бело-голубых с ЦСКА (3:1) в 28-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5' 1:1 Дивеев – 30' 1:2 Соболев – 51' 1:3 Энрике – 60'
— Матч отличный. И результатом, и игрой доволен.
— Говорят, футболисты по вам скучают.
— Скучают девочки.
— Как оцениваете свою роль в «Зените»?
— Положительно, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.
В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».
Комментарии
- 2 мая 2026
-
21:54
-
21:51
-
21:50
-
21:50
-
21:49
-
21:47
-
21:46
-
21:46
-
21:42
-
21:41
-
21:37
-
21:32
-
21:27
-
21:25
-
21:21
-
21:16
-
21:15
-
21:13
-
21:10
-
21:09
-
21:05
-
20:57
-
20:56
-
20:55
-
20:35
-
20:29
-
20:21
-
20:19
-
20:13
-
20:11
-
19:59
-
19:54
-
19:49
-
19:39
-
19:38